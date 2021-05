Rusiya “Açıq səma” sazişindən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dumada qərar qəbul olunub. Bildirilib ki, bu ABŞ-ın oxşar addımına cavabdır.

Açıqlamaya görə, ABŞ-ın “Açıq səma” sazişindən çıxması Rusiya üçün təhlükə kəsb edib.

