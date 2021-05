Bu gün Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Rusiya Federasiyasına rəsmi səfərə gedəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, mayın 20-də Baş nazirin və nümayəndə heyətinin Rusiya Federasiyası Hökumətinin sədri Mixail Mişustinlə və Rusiya hökumətinin üzvləri ilə görüşü keçiriləcək.

