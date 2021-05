Nəşi tapılan Vətən müharibəsi şəhidi Təbriz İbrahimovun dəfn olunacağı yer müəyyənləşib.

Metbuat.az Report-a istinadla xəbər verir ki, o, bu gün İkinci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılacaq.

Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi zamanı itkin düşmüş müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçu, 1992-ci il təvəllüdlü İbrahimov Təbriz İsmayıl oğlunun meyiti tapılıb.

