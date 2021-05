ABŞ-ın keçmiş pilotlarının yadplanetlilərin mövcudluğu barədə iddiaları geniş müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş prezident Barak Obama da məsələyə münasibət bildirib. O televiziyaya açıqlamasında deyib:

“Yadplanetlilər barəsində sizə yalan deməyəcəm. Bəzi şeylər var. Reallıq budur ki, göydə mənşəyi məlum olmayan bəzi obyektlərə dair görüntülər var. Hərəkət istiqamətlərini müəyyən etmək mümkün deyil”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

