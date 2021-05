Azərbaycanda cəzaçəkmə müəssisəsində məhbus vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayon, Binə qəsəbəsi ərazisində yerləşən 17 Saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində qeydə alınıb. Belə ki, cəzaçəkmə müəssisəsində cəza çəkən, 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədağa Əzimov qəfildən ölüb.

Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

