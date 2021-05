Bu gün Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyə XİN yayıb. Danışıq zamanı Qarabağdakı son proseslər müzakirə olunub. Nazirlər eyni zamanda, Fələstindəki hazırkı durumla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

