Bakının bu rayonunda küçələr təmir edilir - FOTOLAR

Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində 2021-ci ilin İnvestisiya Proqramına uyğun olaraq, Sabunçu rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan və ümumi uzunluğu 9 km təşkil edən qəsəbədaxili küçə və yollarda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən təmir-tikinti işləri aparılır.

Metbuat.az-a Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumta görə, sözügedən rayonun Bilgəh qəsəbəsində ümumi uzunluğu 2 km olan 2 küçədə yenidənqurma işlərinin aparılmasına start verilib.

Hər birinin uzunluğu 1 km olan Əliağa Ağayev və Rəsul Rza küçələrində aparılan təmir işləri çərçivəsində küçələr boyu zəruri olan yerlərdə deformasiyaya uğramış yararsız qrunt qazılıb çıxarılır, əks dolğu işləri aparılmaqla kipləşdirmə işləri görülür, küçələr profilə salınıb, zəruri yerlərdə optimal qum-çınqıl qarışığından yol əsası işlənilir. Daha sonra yol əsası hazır olan hissələrə “İnşaat Norma və Qaydaları”na uyğun olaraq yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunacaq.

2021-ci ilin İnvestisiya Proqramına uyğun Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində 3.1 km uzunluğa malik Bəşir Bünyadov və 3.2 km uzunluğa malik Nazim İsmayılov küçələrinin də təmiri nəzərdə tutulur. Bu çərçivədə artıq qəsəbənin Bəşir Bünyadov küçəsində təmir işləri son mərhələ üzrə aparılır. Bu küçədə işlərin yekunlaşması ardıcıllığına uyğun olaraq qəsəbənin Nazim İsmayılov küçəsinin də əsası şəkildə təmiri nəzərdə tutulur.

Cari ilin İnvestisiya Proqramına daxil edilən Ramana qəsəbəsinin yol infrastrukturu baxımından işlək küçələrindən hesab olunan, uzunluğu 700, eni isə 9 metr təşkil edən Mərkəzi küçəsində aparılan təmir-tikinti işləri isə artıq yekunlaşıb.

Hazırda qeyd olunan ərazilərdə təmir işlərinin həcmi ilkin olaraq cari ilin İnvestisiya Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında aparılır. Növbəti Sərəncam və İnvestisiya Proqramları çərçivəsində rayon üzrə təmiri nəzərdə tutulan digər küçə və yollarda da işlərin aparılması nəzərdə tutulur.

Təbii ki, təmiri aparılan və nəzərdə tutulan küçələr Sabunçu rayonunun sözügedən qəsəbələri üzrə vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün işlərin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişindaşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxarır.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncam və tapşırıqları əsasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 2019-2020-ci illərdə Sabunçu rayonunun qəsəbələrini əhatə edən ümumi uzunluğu 200 km-dən çox olan küçə və yola asfalt-beton örtüyü döşənib.

