Bakıda evdə oğurluq edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Nərimanov Rayon Polis İdarəsi 18-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 2020-ci il sentyabrın 17-də rayon ərazisindəki evlərin birindən 9 750 manat pul oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini G.Şükürova saxlanılıb.

