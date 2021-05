Türkiyənin Antalya şəhərindəki çimərlikdə qadınların lüt görüntülərini lentə alan şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, orta yaşlarda olan şəxs soyunma-geyinmə otaqlarında mobil telefonla qadınların foto və videolarını lentə alırmış. Onun, 17 yaşlı qızları kabinin alt tərəfindən lentə almasını çimərlikdəki qadınlar görüb və dərhal məlumat veriblər.

Ətrafdakıların səyi nəticəsində şübhəli saxlanılaraq polisə təhvil verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.