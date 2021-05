IX sinif üzrə buraxılış imtahanlarının bölgələr üzrə keçirilmə - QRAFİKİ

Ümumi (9-cu sinif) orta təhsil bazasında buraxılış imtahanları bölgələr üzrə əvvəlcədən elan olunduğu kimi 2,3,9,10,16,17 iyun tarixlərində aşağıdakı qrafikə uyğun keçiriləcək.

Metbuat.az Dövlət İmtahan Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, bu imtahanda iştirak etmək üçün şagirdlərin qeydiyyatı tələb olunmur. Şagirdlər imtahan gününə 1 həftə qalmış Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytı vasitəsilə “İmtahana buraxılış vərəqəsi”ni çap edirlər.

Məlumatda, həmçinin buraxılış vərəqəsində imtahanın keçiriləcəyi şəhər (rayon), bina, zal, başlanma vaxtı və şagirdin imtahan binasına gəlmə vaxtı və s. məlumatlar qeyd olunub.

