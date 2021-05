Karantin ilə bağlı AÇIQLAMA: Bu məhdudiyyət LƏĞV edilə bilər

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına əsasən ölkədə həftəsonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyətdi dayandırılıb.

Artıq cəmiyyətdə əməlli-başlı narazılıq yaradan bu mövzu ilə əlaqədar Metbuat.az-a fikirlərini bölüşən millət vəkili Azər Badamov bildirdi ki, ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə həftə sonlarında tətbiq olunan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını vacib hesab edir.

“Koronavirus infeksiyasına yoluxmaların dinamikasınında azalmaların müşahidə olunması sevindirici haldır. Bu deməkdir ki, ölkədə tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər və əhalinin peyvəndlərin vurulması öz effektiv nəticəsini verməkdədir. Amma bu o demək deyil ki, pandemiya bitir və ya dərhal bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Təbii ki, tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər insanlar üçün narahatlıq yaradır və heç kimin ürəyincə deyil. Əgər biz tezliklə məhdudiyyətlərin ləğvini istəyiriksə tez bir zamanda hamımız vaksin vurdurmalıyıq. Vaksinlərin vurulmasında müəyyən nəticə əldə olunana qədər məhdudiyyətlər qalacağını düşünürəm. İctimai nəqliyyatın fəaliyyətinə həftə sonlarında tətbiq olunan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını vacib hesab edirəm. Çünki həftə sonları ictimai nəqliyyat işləmədiyindən insanlar həm fiziki, həm də maddi sıxıntı keçirirlər”.



Azər Badamov qeyd etdi ki, həftəsonları insanlar əsasən istirahət edirlər, vacib bir işi olanda harasa gedir. İctimai nəqliyyat fəaliyyət göstərməyəndə taksilərdən istifadə edilməsinə məcbur qalır və bu da əlavə xərc deməkdir.

“İctimai nəqliyyatdan istifadə edənlər əsasən əhalinin sosial vəziyyəti aşağı olan qrupudur.Ona görə də həm insanların maddi durumlarını, həm də yoluxmalardakı azalmalarını nəzərə alınaraq həftə sonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin bərpasını vacib hesab edirəm”.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.