İrandan idxal edilən və hazırda yerli bazarlarda satışa çıxarılan qarpızın tərkibində nitratın miqdarı normadan təxminən iki dəfə artıqdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “ARB Xəbər”ə açıqlamasında Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyib. O bildirib ki, mövsümü olmamasına baxmayaraq satışa çıxarılan bu qarpızdan bir sutkada 2.5 kq yeyən şəxslər zəhərlənmədən xəstəxanalıq ola bilərlər.

