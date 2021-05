Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) baş direktoru Namiq Tağıyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, xəbər verir ki, instituta rəhbərlik müvəqqəti olaraq onun müavini İlqar Həsənova tapşırılıb.

Xatırladaq ki, AZSTAND ölkə prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli fərmanına əsasən yaradılıb, standartların hazırlanması, tətbiqi, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik ona həvalə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.