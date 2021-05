Avropa Birliyi ölkələri peyvəndin hər iki dozasını qəbul edən şəxslər üçün məhdudiyyət tətbiq etməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, razılaşmaya görə peyvənd olunan şəxslər Avropa Birliyi ölkələrində sərbəst hərəkət edə biləcək. Lakin həmin şəxslər Avropa Birliyinin təsdiq etdiyi peyvəndləri qəbul etməlidirlər.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi 4 peyvəndin - “BioNTech-Pfizer” , “Moderna”, “AstraZeneca” və “Johnson and Johnson”un istifadəsinə razılıq verib.

