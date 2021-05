Bu gün İslandiyada Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov və amerikalı həmkarı Entoni Blinken arasında görüş baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, məqsəd Putin-Bayden zirvəsi barədə razılıq əldə etməkdir.

Bu “soyuq müharibə” dən sonra münasibətlərin ən aşağı səviyyədə olduğu dövrdə ilk üz-üzə görüşdür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

