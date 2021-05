Ağdam Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Ağdam Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Mətanət Misirxanova vəzifəsindən çıxarılıb.

Qeyd edək ki, Mətanət Misirxanova bu vəzifəyə Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin 13 noyabr 2015-ci il tarixli 327 nömrəli əmrinə əsasən Ağdam Rayon Təhsil Şöbəsinin müdir vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

