İsrailin Qəzza zolağına hücumları davam edərkən təhlükəsizlik qüvvələri bu xəbərləri dünyaya yaymağa çalışan jurnalistləri hədəf alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "CNN International"ın Qüds müxbiri Ben Vedeman təcavüzə məruz qalıb.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.