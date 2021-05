"Araz supermarket" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti cərimələnib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, protokol Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinə baxılması üçün göndərilib.

İş hakim Vüqar Məmmədovun icraatındadır. MMC-yə protokol İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 447.0.2-ci (saxlama müddəti ötmüş məhsulların satılmasına görə) maddəsi ilə tərtib olunub.

