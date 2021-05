“İsrail Qəzzadakı hava əməliyyatlarını dayandırmaq üçün şərtlərin uyğun olub-olmadığını nəzərdən keçirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusundakı mənbə AFP agentliyinə məlumat verib. Məlumata görə, İsrail atəşkəs üçün doğru zamanı müəyyən etməyə çalışır. Bildirilir ki, ordu rəhbərliyi ehtiyac olarsa əməliyyatları davam etdirə bilər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

