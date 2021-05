Türkiyənin İzmir şəhərində ardıcıl iki güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədə əvvəlcə 4,3 ardınca isə 4.2 bal gücündə yeraltı təkan qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentrləri yenin 11 kilometr dərinliyində yerləşib. Fəsadlar baş verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.