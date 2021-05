“Bizə deyirlər ki, bu formada danışmayın. Nə edək? Alqışlayaqmı?”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İsrailin Fələstinə qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan danışarkən belə deyib. O bildirib:

“Bu gün Fələstin, Suriya, Türküstandakı qardaşlarımızın üzzləşdiyi hadisələrə səssiz qalsaq, sabah eyni zülmlərin bizim qapımıza dayanacağını çox yaxşı bilirik”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

