Bir qrup əlilə təkərli oturacaqlar təqdim edildi - FOTOLAR

Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Rusiyanın Primorye diyarındakı Azərbaycan diasporunun ölkəmizə göndərdiyi təkərli oturacaqlardan daha 20-ni əlilliyi olan şəxslərə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təkərli oturacaqlar Abşeron, Qaradağ, Xəzər, Nəsimi, Binəqədi və Yevlax rayonlarında yaşayan və ehtiyac duyan əlilliyi olan şəxslərə evlərinə aparılaraq verilib.

