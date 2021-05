Azərbaycan Premyer Liqasının XXVIII - sonuncu turunun "Neftçi" - "Qarabağ" matçını izləyənlər arasında şəhid ailələri də var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə məlumat verib.

