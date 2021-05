Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının XXVIII turunda "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Dalğa Arena"da keçirilən görüş "Nefçi" komandasının 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Oyunda yeganə qolu Əhməd Əhmədov (90+3 dəqiqə) vurub.

Beləkilə, "Neftçi" 59 xal toplayaq 2020-2021-ci il mövsümünün çempionun oldu.

