Premyer Liqanın qalibləri mükafatlandırıldı

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Dalğa Arena"da keçirilən mərasimdə AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayev, icraçı vitse-prezident Elxan Məmmədov və Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Musayev iştirak ediblər.



Mükafatlandırma tədbirində əvvəlcə "Sumqayıt"a bürünc, ardınca "Qarabağ" komandasına gümüş medallar verilib. Sonda "Neftçi" komandasına qızıl medallar təqdim olunub.



"Ağ-qaralar"a çempionluq kubokunu AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayev təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.