Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli "Qarabağ”dan ayrılıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu Ağdam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

Baş məşqçi bildirib: "Mahir Emreli gedir. Əlimizdə olanları qoruyub saxlamağa çalışacağıq. Ondan sonra yeni transfer məsələsinə baxacağıq”.

O, Emrelinin Polşanın "Legiya” klubuna transfer olunacağını deyib.

