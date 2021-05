Koronavirusa ilk yoluxmanın qeydə alındığ Çində son sutka ərzində 12 nəfərdə virusa yoluxub, ölən olmayıb.

Metbuat.az “worldometers.info” saytına əsasən məlumat verir ki, bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 90 920-yə yüksəlib, ölənlərin sayı 4 636 nəfərdir. Ümumilikdə isə 85 990 nəfərdən virusdan sağalıb.

Ölkədə 294 aktiv koronavirus xəstəsi var, onlardan da 5-nin vəziyyəti ağırdır.

