Türkiyənin məşhur müğənnisi Oğuz Yılmaz vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 53 yaşındakı müğənninin ölümünə səbəb qəfil ürək tutması olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.