Qvatemalanın qərbində yerləşən həbsxanadakı qiyam nəticəsində azı 7 nəfərin başı kəsilib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 2252 məhbusun olduğu həbsxanada qiyam ziyarət vaxtının bitməsindən bir neçə dəqiqə sonra başlayıb. Hadisəyə səbəb cinayətkar dəstələrin qarşıdurması göstərilib.

