NATO-dan HƏMLƏ: Rusiyanı Azərbaycanın əli ilə "əzəcək"

"Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindən sonra Qərblə əməkdaşlığını inkişaf etdirməsi və yeni bir siyasi mərhələyə başlaması labüd idi. Xüsusilə, NATO ilə əlaqələrin davam etdirilməsi və regionda mürəkkəb bir vəziyyətin yaranması prosesində Azərbaycanın bu əməkdaşlığa ciddi bir ehtiyacı var".

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Məhəmməd Əsədullazadə edib. Siyasi şərhçi bildirdi ki, prezident İlham Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyevin NATO Baş katibi ilə görüşü və ardınca Avropa İttifaqının Qonşuluq və Genişlənmə üzrə komissarı ilə müzakirələri, hər iki təşkilatla Azərbaycan arasında bundan sonra yeni bir əməkdaşlıq mərhələsi kimi qiymətləndirmək olar.

"Hər iki mötəbər qurumun regionda və beynəlxalq proseslərdə aktiv rolu, Azərbaycana dəstəyi xüsusi əhəmiyyət daşıyacaqdır. NATO ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirlilməsi məhz hazırkı siyasi müstəvidə Azərbaycanın mövqeyini gücləndirə bilər. Çünki, Ermənistanla sərhəd məsələsində problemlər ortaya çıxır, Azərbaycana qarşı haqsız siyasi hücumlar edilir. Ona görə də Ermənistanın bu siyasətinin qarşısını almaq diplomatik müstəvidə mövqelərimizin möhkəmləndirməsinə gətirib çıxaracaq".

Məhəmməd Əsədullazadə deyir ki, Azərbaycanın qarşısında çətin və gərgin bir siyasi mərhələ var. Qarabağ müharibəsindən sonra yeni bir siyasi çağırışlarla üz-üzəyik. Bu, gərgin siyasi prosesdə Qərblə yeni müstəvidə siyasi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın mövqelərini gücləndirlməsinə gətirib çıxara bilər.

"NATO ilə əməkdaşlığa gəldikdə isə, ordumuzun NATO standartlarına keçidi sürətləndiriləcək və bu istiqamətdə Alyans Azərbaycana dəstəyini ifadə edəcək. NATO Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Birinci, bununla Cənubi Qafqazda müharibədən sonra, geosiyasi mövqeyini möhkəmləndirəcək. İkinci, Xəzər hövzəsində və Mərkəzi Asiyada yeni bir siyasi xətt izləyəcək. Üçüncü, Rusiyanın mövqeyini zəiflətməyə çalışacaqdır".

Bəs Azərbaycan üçün NATO ilə yeni bir əməkdaşlıq hansı imkanları özündə ehtiva edir?

"Birincisi odur ki, Azərbaycan ordunu NATO standartlarına uyğun quraraq, Alyansın dəstəyini alacaq. İkinci addım odur ki, Ermənistanla problemlər fonunda NATO ilə əməkdaşlıq formatı çərçivəsində digər ölkələrin hər hansı bir siyasi təziqlərini neytrallaşdıra biləcəkdir. Üçüncü, Rusiya ilə əlaqələrində geniş manevr edəcəkdir".

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

