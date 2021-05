“Güman edirəm ki, Qəzza zolağında 1 ya da 2 gün ərzində atəşkəs bərpa olunacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, HƏMAS təşkilatının Siyasi Bürosunun rəhbəri Musa Əbu Mərzuk “əl-Meyadin” televiziyasına açıqlamasında belə deyib. O bildirib:

“İsrailin bir neçə cəbhədə mübarizə aparmaq üçün qüvvəsi yoxdur. Buna görə, bizdən çəkinirlər. Üzərlərinə “cəhənnəm qapıları”nın açılmasından narahatdırlar”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

