Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan polkovnik-leytenant Qərib Baxşəliyevin qız övladı dünyaya gəlib.

Metbuata.z xəbər verir ki, bu barədə Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi məlumat yayıb. Şəhidin yeni dünyaya gələn övladına Cənnət adı qoyulub.

Qərib Baxşəliyevin vətənə əmanət 3 övladı var idi.

