Ukrayna İsraildən “Dəmir Qübbə” müdafiə sistemləri almaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi belə açıqlama yayıb.Açıqlamaya görə, “Dəmir Qübbə” dünyanın ən güclü müdafiə sistemlərindən biridir. “Ötən il raket hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı işlərə başladıq.

“Dəmir Qübbə”yə oxşar müdafiə sistemləri almaq ehtimalını dəyərləndiririk” -deyə açıqlamada qeyd olunur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

