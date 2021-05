Böyük Britaniyalı model, məşhur aktrisa Naomi Kampbell 50 yaşında ana olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun qızı dünyaya gəlib. İddialara görə, görə, uşaq daşıyıcı ana vasitəsilə doğulub. Bildirilir ki, bu modelin ilk övladılır. Aktyor ana olduğunu sosial mediada paylaşdığı foto ilə açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.