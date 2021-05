Operativ Qərargahın üzvündən toylarla bağlı SEVİNDİRİCİ XƏBƏR - VİDEO

"Rəqəmlər bu şəkildə davam edərsə, təhlillər nəticəsində Operativ Qərargah yay aylarının gəlməsi, açıq havada bəlli tədbirlərin keçirilmə imkanı verdiyinə görə, bəlli rəqəmlər çərçivəsində toy mərasimləri və digər tədbirlərin keçirilməsinə icazə veriləcək". Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın üzvü, Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov bildirib. O əlavə edib ki, bu günə qədər mənfi qəbul etdiyimiz və bəzən şikayət etdiyimiz toy mrasimlərinin keçirildiyi zalların həddindən çox böyük olmasının faydasını istifadə edə bilərik: "Həmin yerlərdə dörddə bir həcmində insanın iştirakı ilə epidemioloji baxımdan heç bir təhlükə yaratmayan vəziyyətin yaranmasına kömək edə bilər".

