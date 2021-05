Rusiyanın “Ural Hava Yolları” şirkəti 7 şəhərdən Bakıya birbaşa uçuşlar təşkil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 29 maydan Krasnoyarsk, Omsk, Novosibirsk və Nijni Novqoroddan, 31 maydan Perm və Mineralnıye Vodıdan, 4 iyundan etibarən Samaradan birbaşa Bakıya uçuşlar həyata keçiriləcək.

Hazırda isə “Ural Hava Yolları” yalnız Yekaterinburqdan Bakıya hər həftənin cümə axşamı aviareyslər təşkil edir.

