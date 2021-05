Əfqanıstanın Xarici İşlər Nazirliyi Çindən hərbi dəstək istədiklərini təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, Çin hökuməti dəstək müraciətinə müsbət yanaşıb. Lakin bu dəstəyin nə vaxt hansı formada olacağı açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, NATO qoşunlarının Əfqanıstandan çıxması Kabildə birmənalı qarşılanmır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

