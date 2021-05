Rusiyaya məxsus Su-27 təyyarəsi ABŞ-ın B-52 bombardman təyyarəsinə Baltik dənizi üzərində müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamaya görə, ABŞ təyyarəsinin Rusiya sərhədləri istiqamətində uçması müəyyən ediləndən sonra Su-27 dərhal havaya qaldırılıb. Müdaxilədən sonra ABŞ təyyarəsi istiqamətini dəyişib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.