“Görüş məhsuldar keçdi. ABŞ tərəfi problemləri həll etməkdə istəkli görünür”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov amerikalı həmkarı Entoni Blinkenlə İslandiyada baş tutan görüşün nəticələrindən danışarkən belə deyib.

“Üst-üstə yığılan çox problem var. Lakin Blinken və komandasının bunları həll etmək üçün istəkli olduğunu hiss etdim” - deyə Lavrov bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

