Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan bu gün keçirdiyi hökumət iclasında Ermənistanla Azərbaycan arasında yeni sənədin imzalana biləcəyini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əgər Azərbaycan razılıq verərsə, sənədi imzalayacaq Onun sözlərinə görə, danışıqlar davam etdiyi üçün mətninin ictimailəşdirilməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.