Böyük Britaniyanın Beynəlxalq Ticarət Departamentinin ixracat üzrə naziri və Dövlət Katibinin Parlamentdəki nümayəndəsi Qraham Stuart Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə “Twitter”də bildirib.

“Sabahın xeyir, Bakı! Azərbaycandayam, ticarət və iqtisadi əlaqələrimizidərinləşdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm”, - deyə nazir qeyd edib.

