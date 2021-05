İşğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonu ərazisində çətənə kolları aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə videogörüntülər yayılıb. Rayon ərazisində ermənilər tərəfindən xüsusi qulluq göstərməklə yetişdirilən narkotik tərkibli çətənə kolları aşkar edilib.

Bundan əvvəl də Füzuli rayonunun işğaldan azad edilən ərazilərində narkotik bitkilərin əkildiyi plantasiya da aşkarlanmışdı.

