Türkiyə Super Liqasının son qalibi "Beşiktaş" çempionluğu bayram edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur müğənni Murat Boz da səhnədə çıxış edib. Müğənninin çıxışı zamanı fonoqram qəfil kəsilib.

