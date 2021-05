Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Haye Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin direktoru Arif Məmmədovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir "Twitter" hesabında yazıb.

Səfir bildirib ki, görüşdə Pakistan və Azərbaycan arasında birbaşa uçuşlarla bağlı əməliyyat məsələləri müzakirə olunub.

