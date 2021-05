Formula yarışlarına satılan biletlərin aqibəti necə oldu? - Rəsmi cavab

Pandemiya səbəbindən keçirilməyən 2020-ci il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə satılan biletlərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Halqasından Modern.az-a verilən məlumatda tamaşaçıların 2020-ci il Qran Prisi üçün satılan biletləri tam olaraq qaytardığını və ödənişlərinin geri aldıqlarını vurğulayıb.

"Əvvəl azarkeşlərin ixtiyarına buraxılmışdı ki, ya biletlər dərhal qaytara bilərlər ya da 2021-ci ildə yarış baş tutarsa, bu il həmin biletlərdən istifadə edə bilərlər. Lakin məlum olandan sonra ki, yarış tamaşaçısız keçiriləcək, biletlər kütləvi şəkildə qaytarıldı və hazırda tamaşaçılarda geri qaytarılacaq heç bir bilet qalmayıb".Formula yarışlarına satılan biletlərin aqibətinə aydınlıq gətirilib

Qeyd edək ki, Azərbaycanda Formula 1 Qran Prisinin 2021-ci il 4-6 iyunda keçirilməsi nəzərdə tutulur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.