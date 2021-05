Neftçaladakı qətlin - ŞOK TƏFƏRRÜATLARI

Neftçalada baş verən qətl hadisəsi ilə bağlı bir sıra detallar məlum olub.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ailədə daim dava-dalaş olub. Bildirilir ki, qətlə yetirilən Qalib Əsgərov spirtli içki aludəçisi imiş. Hadisə baş verən zaman da içkili olub. Ş.Məhərrəmova münaqişə zamanı sərxoş ərini kürəklə vuraraq öldürüb. Sonra cəsədi yandırıb və həyətdə basdırıb.

Həyətdə basdırılan meyiti isə onların polis işləyən qonşusu aşkar edib.

Onu da bildirək ki, Şahzadə Məhərrəmova Qalib Əsgərovun 4-cü arvadıdır. Qətlə yetirilən kişi 4 dəfə ailə həyatı qursa da, onun övladı yoxdur. Əvvəllər traktor sürücüsü işləyib. Son zamanlar o və arvadı işsiz olublar.

Xatırladaq ki, Neftçala rayonun Aşağı Surra kənd sakini, 1956-cı il təvəllüdlü Əsgərov Qalib Cabir oğlu 2021-ci il mayın 11-də evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Bu barədə onunla qeyri-rəsmi nikah münasibətlərində olan, əslən Lerik rayon sakini, 1960-cı il təvəllüdlü Məhərrəmova Şahzadə Nəzir qızı polis şöbəsinə məlumat verib.

Hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Q. Əsgərovun həyətdə yandırılmış meyiti aşkar edilib. Onun həyat yoldaşı Ş. Məhərrəmova şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

İlkin istintaq zamanı Ş.Məhərrəmova ərini qətlə yetirdikdən sonra öz həyətlərində yandıraraq basdırdığını etiraf edib.

