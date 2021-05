SON DƏQİQƏ: Qarabağla bağlı VACİB HƏMLƏ: Bu gün saat 16:00-da...

Bir neçə gündür, erməni mediasında Azərbaycan ordusunun bəzi mövqeləri işğaldan azad etdiyi barədə iddialar yer alıb. İrəvan iddia edir ki, Azərbaycan ordusu dövlət sərhədini pozub.

Bu səbəbdən İrəvan Bakıdan hərbçiləri geri çəkməsini tələb edib. Məlumata görə, Azərbaycan ordusunun mövqelərində heç bir dəyişiklik müşahidə olunmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaranmış vəziyyət ilə bağlı politoloq Zaur Məmmədov açıqlama verərək bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi qaçılmazdır və gələcək sərhəd münaqişələrindən sığortalanmaq üçün vacibdir.

İndi əlverişli şərait yaranıb. Nə qədər mümkündür tez bir zamanda sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi və sənədlərin imzalanması lazımdır.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nikol Paşinyan arasında yeni sazişin imzalanması gözlənilir. Politoloq Zaur Məmmədov bildirib ki, 20 may 2021 ci il, saat 16.00 radələrində yeni sənəd imzalana bilər.

"Əsas ümumi nəticədir. Söhbət təkcə hər hansı ərazidən getmir. Ümumilikdə , bizim üçün çox müsbət olacaqdır".

Məlumat üçün bildirək ki, Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bildirib ki, "Əgər Azərbaycan bizim şərtləri yerinə yetirərsə, o zaman mən bu sənədə imza atacağam. Bu. Ermənistanın maraqlarına uyğundur". Onun sözlərinə görə, Ermənistan daxilində Azərbaycanın müəyyən müttəfiqləri var və Azərbaycan onlardan Ermənistana qarşı informasiya müharibəsində istifadə edir. "Bizim vəzifəmiz - böhranı diplomatiyanın köməyi ilə həll etməkdir. Bizim diplomatik fəaliyyəti uğurli hesab edirəm. Bizim və beynəlxalq tərəfdaşlarımızın mövqeyi birdir", - deyə bəyan edib.

