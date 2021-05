Türkiyədə proqramlardan birində qonaq olan ailə başçısı diqqətçəkən fikirlər səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə 14 ildir ailəli olduğu həyat yoldaşı internetdə tanış olduğu qadına qoşularaq qaçıb. Ailə başçısı hesab edir ki, qadın evdən gedəndən sonra təhdid edilib və o boşanmaq iddiası qaldırıb.

Şahidlərin iddiasına görə, türkiyəlinin internetdə tanış olduğu qadın insan ticarəti ilə məşğul olur.

