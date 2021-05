Avropa Kosmik Agentliyi Antarktidanın şimal-qərbində yerləşən hissəsindən nəhəng buz kütləsinin qopduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sahəsi 5342 kvadrat kilometr olan buz kütləsi dənizə sürüklənir. Bu dünyanın ən böyük buz adası kimi qeydlərə düşüb.

Məlumata görə, buz kütləsi sürüklənərək sürətlə əriyir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

