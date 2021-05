Bakıda Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 2 sənədin imzalanması mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədlərin birini Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov və Böyük Britaniyanın beynəlxalq ticarət naziri Graham Stuart imzalayıb.

Digər sənədə isə Azərbaycanın Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında İnnovasiyalar Agentliyinin İdarə Heyətinin üzvü Fariz Quliyev və Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri Ceyms Şarp imza atıb.

